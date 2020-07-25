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Пьяный водитель съехал в кювет в Карелии

Новости. Происшествия
13:28, 26 Июля 2020
фото: ГИБДД Карелии
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Водитель в состоянии опьянения попал в ДТП в Кондопожском районе Карелии.

Как сообщили в ГИБДД Карелии, в Кондопожском районе на подъезде к деревне Тулгуба водитель автомобиля "Лада  Гранта" накануне не справился с управлением и съехал в кювет.

По предварительным данным, в происшествии никто не пострадал. Водитель на месте ДТП находился в состоянии опьянения.  В соответствии с ч. 3 ст. 12.27 КоАП РФ решение в отношении водителя примет суд. 

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске в результате столкновения двух автомобилей пострадала водитель. 

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