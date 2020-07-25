Пьяный водитель съехал в кювет в Карелии

Водитель в состоянии опьянения попал в ДТП в Кондопожском районе Карелии.

Как сообщили в ГИБДД Карелии, в Кондопожском районе на подъезде к деревне Тулгуба водитель автомобиля "Лада Гранта" накануне не справился с управлением и съехал в кювет.

По предварительным данным, в происшествии никто не пострадал. Водитель на месте ДТП находился в состоянии опьянения. В соответствии с ч. 3 ст. 12.27 КоАП РФ решение в отношении водителя примет суд.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске в результате столкновения двух автомобилей пострадала водитель.