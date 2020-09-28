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Пьяный водитель в Карелии обматерил полицейского и попал под суд

Новости. Криминал
07:15, 29 Сентября 2020
фото: © Антон Новодережкин/ТАСС
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В Калевале перед судом предстанет водитель, оскорбивший полицейского при задержании за пьяную еду.

В Карелии закончено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего мужчины, обвиняемого в публичном оскорблении представителя власти при исполнении им должностных обязанностей. Об этом сообщили в Следственном комитете республики.

По версии следствия, 8 августа текущего года, обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения был задержан сотрудником полиции в поселке Калевала во время управления автомашиной в состоянии алкогольного опьянения. После прохождения процедуры освидетельствования водитель высказал полицейскому оскорбления в грубой нецензурной форме с использованием ненормативной лексики.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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