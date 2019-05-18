Пьяный водитель врезался в Карелии в фонарный столб

В Сегежском районе пьяный водитель с пассажиром пострадали в ДТП, сообщает УГИБДД по Карелии.

В 00.30 в поселке Надвоицы водитель Mazda 3 за рулем в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением и врезался в опору освещения и дорожного знака.

В ДТП пострадал 21-летний водитель автомобиля и его 20-летний пассажир, им оказана медицинская помощь.