Пьяный житель Карелии изрезал незнакомца, протянувшего к нему руки

В полицию Питкярантского района поступило сообщение от работников одного из магазинов, сообщили в МВД Карелии.

Помощь медиков и полиции понадобилась мужчине с ножевыми ранениями.

Полицейские установили, что потерпевший, 46-летний мужчина, зашел в торговую точку за алкоголем. После совершения покупки он вышел на крыльцо и неожиданно протянул руки идущему навстречу незнакомцу.



В ответ пьяный местный житель вытащил из кармана нож и нанес потерпевшему около 17 ударов. Раненый мужчина смог самостоятельно вернуться в магазин и попросить помощи у продавцов.

Подозреваемого задержали представителями вневедомственной охраны. Оперативникам мотив своего поступка 24-летний мужчина не смог пояснить, но в содеянном сознался.

Возбуждено уголовное дело.