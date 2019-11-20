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Новости. Криминал
14:42, 20 Ноября 2019
фото: © EPA/ALI ALI

Пьяный житель Карелии изрезал незнакомца, протянувшего к нему руки

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В полицию Питкярантского района поступило сообщение от работников одного из магазинов, сообщили в МВД Карелии.

Помощь медиков и полиции понадобилась мужчине с ножевыми ранениями.

Полицейские установили, что потерпевший, 46-летний мужчина, зашел в торговую точку за алкоголем. После совершения покупки он вышел на крыльцо и неожиданно протянул руки идущему навстречу незнакомцу. 

В ответ пьяный местный житель вытащил из кармана нож и нанес потерпевшему около 17 ударов. Раненый мужчина смог самостоятельно вернуться в магазин и попросить помощи у продавцов. 

Подозреваемого задержали представителями вневедомственной охраны. Оперативникам мотив своего поступка 24-летний мужчина не смог пояснить, но в содеянном сознался. 

Возбуждено уголовное дело.

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Комментарии

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Андрей Дубенский
2019-11-20 15:54:27
Трезвый (?) непонятно зачем протягивает руки пьяному. Тот наносит около (?) 17 ударов ножом. Трезвый тупо ждет, пока тот закончит и бежит жаловаться. Теперь я понимаю, что такое театр абсурда...
новый
2019-11-20 15:42:26
Это все от безделья и скуки. Питкярантские мамочки, я правильно сказал ?
Гость
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