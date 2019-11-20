Пьяный житель Карелии изрезал незнакомца, протянувшего к нему руки

Новости по теме
Загрузка...
В полицию Питкярантского района поступило сообщение от работников одного из магазинов, сообщили в МВД Карелии.
Помощь медиков и полиции понадобилась мужчине с ножевыми ранениями.
Полицейские установили, что потерпевший, 46-летний мужчина, зашел в торговую точку за алкоголем. После совершения покупки он вышел на крыльцо и неожиданно протянул руки идущему навстречу незнакомцу.
В ответ пьяный местный житель вытащил из кармана нож и нанес потерпевшему около 17 ударов. Раненый мужчина смог самостоятельно вернуться в магазин и попросить помощи у продавцов.
Подозреваемого задержали представителями вневедомственной охраны. Оперативникам мотив своего поступка 24-летний мужчина не смог пояснить, но в содеянном сознался.
Возбуждено уголовное дело.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
18.11.2019, 11:58
18.11.2019, 12:18
17.11.2019, 11:05
Аналитика
Сегодня 11:02
Политкухня
В Карелии начнут работать цифровые избирательные участки.
19.11.2019 14:42
18.11.2019 13:45
18.11.2019 11:58
18.11.2019 09:08
Чтиво
19.11.2019 16:50
Без политики
"С больничного на больничный" - знакомая ситуация?
19.11.2019 16:42
14.11.2019 14:03
Медиа
15.11.2019 16:07
Опрос
Напугал ли вас "Сегежский мор"?
Комментарии