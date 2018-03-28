Пьяный житель Карелии напал на пристава

Мужчина решил защитить должницу и может отправиться за решетку.

Как сообщили в Следственном управлении СК Карелии, следственный отдел по Сегеже закончил расследование уголовного дела в отношении 32-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

По версии следствия, 13 декабря 2017 года судебные приставы, действуя на основании постановления о приводе, прибыли в Сегежу по месту проживания должницы. Женщину должны были доставить к судебному приставу-исполнителю. Должница в квартире была со знакомыми мужчинами, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Когда приставы вывели ее в подъезд, обвиняемый проследовал за ними и напал на пристава, применив в отношении него насилие.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 5 лет.