Пьяный житель Карелии не смог пройти мимо незапертого автомобиля и совершил кражу

Полиция Сортавалы раскрыла кражу палатки местным жителем, который не успел воспользоваться похищенным, сообщили в МВД Карелии.

С заявлением о краже в дежурную часть полиции обратилась жительница Сортавалы. Ночью кто-то проник в ее машину, припаркованную возле дома, и похитил туристическую палатку, которую женщина взяла на время у знакомой. Сумма ущерба составила без малого 5 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к краже причастен 30-летний ранее судимый горожанин. Он сознался в преступлении и вернул похищенное. По словам подозреваемого, он пьяным возвращался домой и увидел незапертый автомобиль. Мужчина решил проникнуть в салон и поискать что-либо ценное.

По статье «кража» возбуждено уголовное дело. За содеянное мужчине придется ответить по закону.