Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Карелии инспекторы наполнили бензобак растерявшейся автоледи 6
19.01.2021 15:36
Владимир Путин окунулся в прорубь 23
19.01.2021 19:40
Физкультурно-оздоровительный комплекс "Динамо" начали строить в Петрозаводске (ФОТО)
19.01.2021 16:48
Доктор назвал главные причины возникновения рака 4
19.01.2021 21:30
Дом с могилой владельца в саду выставлен на продажу 1
19.01.2021 19:10

Пьяный житель Карелии ночью вломился в чужой дом и напугал женщин

Новости. Общество
13:25, 20 Января 2021
фото: © pixabay.com
Загрузка...

В Пудожском районе пьяный мужчина сломал дверь и ворвался в чужой дом, где жили две женщины, сообщили в прокуратуре Карелии.

В один из дней ноября прошлого года в поселке Пудожского района мужчина обратился к одной из местных жительниц за помощью. Он попросил купить у него продукты. Женщина согласилась. На вырученные от продажи еды деньги он купил спиртное.

Выпив алкоголь, ночью мужчина решил повторить сделку. И вновь пришел к дому, где жила женщина. Он  стучался в окна и светил фонариком, однако дверь ему не открыли.

Он ушел и через час вернулся и снова попытался попасть в тот же дом. При этом он с силой дёрнул дверную ручку, сорвав замок, и вломился в дом, где напугал хозяйку и её 77-летнюю мать. Но на этот раз сделка не состоялась, женщина выгнала настойчивого гостя и обратилась в полицию.

На данный момент прокурор Пудожского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу.

За совершение указанного преступления уголовным законом предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 месяцев, либо обязательных работ на срок до 360 часов, либо исправительных работ на срок до 1 года, либо ареста на срок до 3 месяцев.

Дело направлено в суд.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.01.2021, 11:15
Житель Карелии не смог устоять перед соблазном украсть кошелек с 35 тысячами рублей
13.01.2021, 12:58
Судья, рассматривавший резонансные дела в Петрозаводске, ушел в отставку
18.01.2021, 00:30
Трое взрослых и один маленький ребенок погибли при пожаре в пятиэтажке в Петрозаводске (СРОЧНО)
18.01.2021, 16:05
Работодатели в Карелии с 1 января обязаны платить минимальную зарплату вдвое больше, чем по России
15.01.2021, 15:25
Стало известно, какие районы Петрозаводска отдадут под застройку жилья
15.01.2021, 13:35
Водолазы нашли тело 6-летнего ребенка, пропавшего в Карелии

Аналитика

Сегодня 13:00
Капитал
"Клиники на Чайкиной": вы можете узнать, есть ли у вас коронавирус, всего за 30 минут
С помощью экспресс-анализа на антиген COVID-19 в "Клиники на Чайкиной" можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции за 30 минут.
Чешского инвестора оставили без конкурентов
Сегодня 12:55
Выходное пособие и ежемесячное денежное содержание 7
19.01.2021 12:13
"Не вернешь деньги – с тобой случится страшное"
19.01.2021 11:05
"Карелия получит не только надежный, но и долгосрочный лесной ресурс" 3
18.01.2021 13:30
Вся аналитика

Чтиво

19.01.2021 10:50
Без политики
Пять причин обратиться во "Фрау клиник"
"Хранители женского здоровья" – этот лозунг в наибольшей степени отражает главный принцип работы "Фрау клиник".
"Для школы он делал и возможное, и невозможное" 7
18.01.2021 10:35
Марина Кувшинова: "2020-й - год вызова и новых возможностей" 9
30.12.2020 14:50
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»