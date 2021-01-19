Пьяный житель Карелии ночью вломился в чужой дом и напугал женщин

В Пудожском районе пьяный мужчина сломал дверь и ворвался в чужой дом, где жили две женщины, сообщили в прокуратуре Карелии.

В один из дней ноября прошлого года в поселке Пудожского района мужчина обратился к одной из местных жительниц за помощью. Он попросил купить у него продукты. Женщина согласилась. На вырученные от продажи еды деньги он купил спиртное.

Выпив алкоголь, ночью мужчина решил повторить сделку. И вновь пришел к дому, где жила женщина. Он стучался в окна и светил фонариком, однако дверь ему не открыли.

Он ушел и через час вернулся и снова попытался попасть в тот же дом. При этом он с силой дёрнул дверную ручку, сорвав замок, и вломился в дом, где напугал хозяйку и её 77-летнюю мать. Но на этот раз сделка не состоялась, женщина выгнала настойчивого гостя и обратилась в полицию.

На данный момент прокурор Пудожского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу.

За совершение указанного преступления уголовным законом предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 месяцев, либо обязательных работ на срок до 360 часов, либо исправительных работ на срок до 1 года, либо ареста на срок до 3 месяцев.

Дело направлено в суд.