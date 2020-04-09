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Пьяный житель Карелии угнал автомобиль приятеля и устроил ДТП

Новости. Криминал
13:16, 10 Апреля 2020
фото: © РИА Новости / Константин Чалабов
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Житель Пряжинского района угнал автомобиль приятеля и попал в ДТП, сообщили в МВД Карелии.

Два соседа, жители одной из деревень, в марте вместе употребляли спиртное. 64-летний мужчина уснул. А 38-летний местный житель решил  покататься на чужом автомобиле. 

По версии следствия, подозреваемый взял с холодильника ключи от авто и угнал иномарку пенсионера. На железнодорожном переезде пьяный водитель сбил ограждения.

Вскоре сотрудник ДПС задержал нарушителя.

Помимо привлечения к административной ответственности, водитель стал фигурантом уголовного дела.

Ранее пьяная петрозаводчанка угнала у подобравшего ее водителя автомобиль и устроила ДТП.

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