Пьяный житель Карелии уплыл из бара на двух лодках

В полицию Калевальского района обратилась 52-летняя местная жительница, сообщили в МВД Карелии.

Принадлежащая ей деревянная лодка, которую она использовала для рыбалки, была ночью похищена неизвестным. Ущерб владелица оценила в 37,8 тысяч рублей.

Оперативники установили, что накануне кражи в поселок приплыл на своей лодке житель соседнего поселка. После закрытия бара он вернулся к своей моторке, заметил чужую лодку, привязал ее к своему плавсредству и украл.

В беседе с полицейскими 27-летний подозреваемый пояснил свой поступок состоянием сильного алкогольного опьянения.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее житель Лоухского района украл лодку у рыбака.