Пьяный житель Карелии уплыл из бара на двух лодках

Новости по теме
Загрузка...
В полицию Калевальского района обратилась 52-летняя местная жительница, сообщили в МВД Карелии.
Принадлежащая ей деревянная лодка, которую она использовала для рыбалки, была ночью похищена неизвестным. Ущерб владелица оценила в 37,8 тысяч рублей.
Оперативники установили, что накануне кражи в поселок приплыл на своей лодке житель соседнего поселка. После закрытия бара он вернулся к своей моторке, заметил чужую лодку, привязал ее к своему плавсредству и украл.
В беседе с полицейскими 27-летний подозреваемый пояснил свой поступок состоянием сильного алкогольного опьянения.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее житель Лоухского района украл лодку у рыбака.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
02.11.2019, 18:00
03.11.2019, 16:15
07.11.2019, 12:54
02.11.2019, 09:20
07.11.2019, 09:26
03.11.2019, 11:00
Аналитика
Сегодня 10:33
Обществоведение
Глава Петрозаводска Ирина Мирошник провела выездное совещание на территории лыжной трассы, где установили освещение.
07.11.2019 17:14
07.11.2019 15:54
07.11.2019 09:26
05.11.2019 10:42
Чтиво
07.11.2019 09:46
Без политики
Расширенные узловатые вены, боль и тяжесть в ногах… Проблема варикозной болезни знакома практически каждому – по данным Всемирной организации здравоохранения варикозу подвержены каждая вторая женщина и каждый четвертый мужчина в мире.
06.11.2019 14:44
05.11.2019 15:03
05.11.2019 14:33
Медиа
07.11.2019 17:10
Опрос
Нужно ли строить храм на набережной Петрозаводска?
Комментарии