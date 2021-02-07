Пьяный житель Карелии устроил резню, в которой погибла его жена и тяжело пострадала еще одна женщина

В Сегеже 34-летних мужчина убил своею жену и воткнул нож в грудь ее подруге, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в ночь на 21 апреля 2020 года 34-летний сегежанин, находясь дома в Сегеже в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры напал на свою жену, которая с двумя подругами пришла домой. Он ударил ее ножом и убил.

Затем мужчина воткнули нож в грудь ее подруге. В какой-то момент напуганным женщинам удалось выбежать из квартиры, но одурманенный алкоголем сегежанин выбежал за ними и продолжил преследовать их с ножом в руках, угрожая убить.

Прибывшие сотрудники полиции задержали нападавшего, а потерпевшей женщине была оказана квалифицированная медицинская помощь, и она осталась жива.

Обвиняемый взят под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данные преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 20 лет.