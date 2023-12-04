Пьяный житель Петрозаводска зарезал своего знакомого во время ссоры

В Петрозаводске задержали мужчину, подозреваемого в убийстве знакомого.

Следователями следственного отдела Петрозаводска было возбуждено уголовное дело об убийстве, рассказали в пресс-службе Следкома Карелии.



По данным следствия, вечером 3 декабря текущего года, подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения находился в квартире дома на улице Луначарского в Петрозаводске. Там он поругался с 53-летним потерпевшим и во время ссоры несколько раз ударил его в грудь острым металлическим предметом. Потерпевший скончался на месте происшествия от обильного кровотечения.



Подозреваемый в совершении преступления был задержан, им оказался 39-летний житель карельской столицы. В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством о его заключении под стражу, отметили в пресс-службе ведомства.



Следователи устанавливают всех обстоятельства преступления.