Пять автомобилей столкнулись в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

На улице Красноармейская произошло массовое ДТП.

В Петрозаводске на пересечении ул.Красноармейская и Древлянская набережная 16 декабря в 16.52 столкнулись пять автомобилей.

"ДТП произошло, когда один из участников движения начал маневр перестроения из правой в левую полосу. В это же время второй автомобиль двигался в левой полосе и со всего маху снес выехавшее перед ним авто. От удара перестраивавшийся автомобиль отбросило на другие машины", - сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Транспортные средства получили механические повреждения.

В ДТП, по информации на сайте, никто не пострадал.