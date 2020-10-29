Пять пьяных водителей в Петрозаводске стали пешеходами после встречи с автоинспекторами

Сотрудники ГИБДД отстранили от управления в минувший четверг пятерых нетрезвых водителей, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.
Автоинспекторы поймали 29 октября пятерых нетрезвых водителей, один из них сел нетрезвым за руль повторно.
Теперь нарушителей ожидает административный штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет.
За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения водителя ждет суд и уголовная ответственность.
За 9 месяцев в Петрозаводске инспекторами ДПС поймали уже более 500 нетрезвых водителей.
Ранее сообщалось, что пьяный водитель снес дорожное ограждение в Петрозаводске.
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