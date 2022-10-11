Пятеро приезжих, устроивших стрельбу на автостоянке в Петрозаводске, выслушали приговор

Пятерых жителей Московской и Тверской областей, напавших на владельца автостоянки в Петрозаводске, признали виновными в разбое.

Суд в Петрозаводске признал виновными в разбойном нападении пятерых мужчин, приехавших из Тверской и Московской областей.



Установлено, что мужчин на разбой подговорил их знакомый, который имел имущественный спор со своим родственником, владельцем автостоянки на Карельском проспекте.



В январе 2021 года вооруженные боевым и травматическим оружием мужчины напали на стоянку. Как предполагал организатор, на ее территории могли храниться деньги и ценные вещи, сообщили в прокуратуре Карелии.



Во время нападения злоумышленники причинили хозяину стоянки легкий вред здоровью. Поскольку пострадавший оказал активное сопротивление, будущие подсудимые не смогли ничего забрать и скрылись с места преступления. Впоследствии их задержали.



В суде они свою вину признали частично, но на основании доказательств гособвинения были полностью изобличены.



Суд приговорил одного из пятерых к лишению свободы на три года условно с испытательным сроком четыре года.



Остальных – к лишению свободы на срок от 3,5 до 4,5 лет с отбыванием в исправительных колониях общего и строгого режимов. Приговор суда в законную силу не вступил.



Напомним, в августе 2022 года организатора разбоя приговорили к девяти годам и шести месяцам в колонии строгого режима. Во время предварительного расследования он полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.



Кроме того, суд постановил взыскать в пользу потерпевшего компенсацию морального вреда на сумму 150 тысяч рублей.