12:19, 19 Апреля 2018
ВИДЕО: В преддверии 55-летия компании "КСМ" директор Николай Макаров дал большое интервью
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Лидер строительной отрасли Карелии - компания "КСМ" - отметит свой 55-летний юбилей 4 мая.
В этот же день генеральный директор компании Николай Макаров отпразднует 50-летие своей профессиональной деятельности. О совпадениях в жизни, успешной карьере и своей компании - большое интервью Николая Макарова.
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