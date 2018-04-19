ВИДЕО: В преддверии 55-летия компании "КСМ" директор Николай Макаров дал большое интервью

Лидер строительной отрасли Карелии - компания "КСМ" - отметит свой 55-летний юбилей 4 мая.

В этот же день генеральный директор компании Николай Макаров отпразднует 50-летие своей профессиональной деятельности. О совпадениях в жизни, успешной карьере и своей компании - большое интервью Николая Макарова.

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