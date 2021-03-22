"Пятнашка" из Санкт-Петербурга попала ночью под тягач на трассе в Карелии

В Пряжинском районе при столкновении большегруза и легкового автомобиля пострадал молодой водитель из Санкт-Петербурга, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувший понедельник, 22 марта, в 2.15 на 396 км федеральной автодороги "Кола" в Пряжинском районе 34-летний водитель грузового автомобиля Renault Premium допустил занос транспортного средства и совершил столкновение с автомобилем "ВАЗ-2115", который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП травмы получил 25-летний водитель жигулей, житель Санкт-Петербург, ему оказана медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что в Карелии водитель "ВАЗ" влетел в "сложившуюся" на трассе фуру.