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Пятница в Карелии будет жаркой

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Гидрометцентр Карелии опубликовал прогноз погоды на пятницу, 18 июня.

В пятницу, 18 июня, в Карелии будет наблюдаться переменная облачность. Днем местами на севере кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +8, +13°С, днем +22, +27°С, на севере +18, +23°С.

В Петрозаводске будет также переменная облачность. Без осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +12, +14°С, днем +25, +27°С. Атмосферное давление будет мало меняться.

 

 

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