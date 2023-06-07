Пьющая женщина в Карелии оставила дядю без пенсии

Жительница Муезерского района подозревается в краже, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Муезерского района с заявлением о преступлении обратился 70-летний житель одного из поселков. Мужчина лишился денег и даже предполагал, кто является подозреваемым.

Версия подтвердилась. Полицейские проверили 36-летниюю племянницу заявителя, нигде не работающую и злоупотребляющую спиртным. В результате женщина созналась во всем.

Племянница живет в том же поселке, что и дядя, и иногда навещала его. Однажды она узнала, где он хранит пенсию и, воспользовавшись моментом, незаметно забрала 3 тысячи рублей. Затем она еще несколько раз брала небольшие суммы, и в итоге мужчина в какой-то момент обнаружил из своей пенсии лишь 50 рублей.

В настоящее время по факту кражи ведется следствие, фигурантка находится под подпиской о невыезде.