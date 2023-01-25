Пьющий водитель на месте ДТП в Карелии пытался выдать себя за пассажира

Суд в Карелии оштрафовал автомобилиста, который скандалил при попытке отправить его на медицинское освидетельствование.

В среду, 15 февраля, Муезерский районный суд оштрафовал местного жителя за неповиновение полицейскому.



Во время судебного расследования удалось установить, что в декабре 2022 года сотрудники дорожной полиции оформляли ДТП. В частности, их заинтересовала машина жителя Муезерского района, судимого за нетрезвое вождение.



После принудительной остановки автомобиля мужчина пересел с водительского на пассажирское сиденье, рассказали в объединенной пресс-службе судов республики.



«При общении с сотрудниками полиции у К. имелись признаки алкогольного опьянения, а именно запах алкоголя из полости рта», - говорится в пресс-релизе.



Мужчина очень не хотел выходить из машины для освидетельствования, он обматерил сотрудника полиции, вцепившись в кресло и ручку автомашины.



После этого полицейский применил физическую силу и предупредил, что в ход могут пойти специальные средства. После этого мужчина согласился проследовать в патрульный автомобиль.



Решением суда ему назначили административный штраф в размере 2,5 тысячи рублей. Постановление суда не вступило в законную силу.