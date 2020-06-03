Планируемые затраты бюджета на строительство школы в Карелии выросли в 1,5 раза

Власти Карелии увеличили планируемую стоимость строительства новой школы в Кеми до 1,3 млрд рублей.

Это почти в 1,5 раза больше, чем предусматривалось инвестиционной программой, принятой правительством в конце 2019 года. Тогда на возведение школы в Кеми планировалось потратить 807 миллионов рублей.

Большая часть суммы выделена из федерального бюджета. Новая стоимость указана в документации к аукциону для выбора подрядной организации, которая возьмется за строительство. Как составлялась смета, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".