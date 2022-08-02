Планируется расширение программы льготной семейной ипотеки на покупку вторичного жилья

Семьи с детьми-инвалидами смогут получить ипотеку на льготных условиях для покупки жилья на вторичном рынке.

Как сообщает «Московский комсомолец», Минфин подготовил проект постановления правительства с поправками к программе льготного жилищного кредитования.

В документе говорится, что для родителей детей-инвалидов важна доступность медицинской помощи по месту жительства. Такие семьи чаще всего ищут квартиру как можно ближе к поликлинике или больнице.

Под эти требования в большинстве случаев подходит жилье на вторичном рынке.