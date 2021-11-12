Планируется серийное производство внедорожника «Карелия» на базе «Нивы»

Модель Lada Niva Legend переделали в полноценный тягач - автомобиль получил название «Карелия».

О деталях проекта пишет профильное издание Сarsweek.ru.

Проект с заводским названием PVR-235710 представляет собой седельный тягач, разработанный на платформе полурамной грузовой версии «Нивы» — ВИС-2346. Машину оснастили преобразованным 1,8-литровым агрегатом с отдачей на 100 лошадиных сил, обновленной механической трансмиссией и самоблокирующимся дифференциалом в обоих мостах.

По грузоподъемности, новинка входит в «легковую» категорию B, при этом грузовая база этой «Нивы» в одной из своих версии растянется до 3,1 метра.

На данный момент готов тестовый прототип, на его базе запланировали производство 30 разных грузовых машин в нескольких версиях.

Цена тягача на платформе «Нивы» не рассекречивается. Возможно, что её озвучат после запуска этой модели в серийном исполнении. Сейчас готовятся документы для получения сертификатов.