890x80
Реклама
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Зарплату более 200 тыс. рублей в Петрозаводске предлагают не только начальникам 9
12.12.2021 15:27
Власти обвинили в срыве строительства детсада в Петрозаводске активистов, ломающих ограждения 23
12.12.2021 15:07
«Кусочек Шотландии» остался в архитектуре Петрозаводска после знаменитого «варяга» 6
12.12.2021 14:45
Планируется серийное производство внедорожника «Карелия» на базе «Нивы» 2
Сегодня 07:15

Планируется серийное производство внедорожника «Карелия» на базе «Нивы»

Новости. Общество
07:15, 13 Декабря 2021
фото: carsweek.ru

Новости партнеров

Модель Lada Niva Legend переделали в полноценный тягач - автомобиль получил название «Карелия».

О деталях проекта пишет профильное издание Сarsweek.ru.

Проект с заводским названием PVR-235710 представляет собой седельный тягач, разработанный на платформе полурамной грузовой версии «Нивы» — ВИС-2346. Машину оснастили преобразованным 1,8-литровым агрегатом с отдачей на 100 лошадиных сил, обновленной механической трансмиссией и самоблокирующимся дифференциалом в обоих мостах.

По грузоподъемности, новинка входит в «легковую» категорию B, при этом грузовая база этой «Нивы» в одной из своих версии растянется до 3,1 метра.

На данный момент готов тестовый прототип, на его базе запланировали производство 30 разных грузовых машин в нескольких версиях.

Цена тягача на платформе «Нивы» не рассекречивается. Возможно, что её озвучат после запуска этой модели в серийном исполнении. Сейчас готовятся документы для получения сертификатов.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
ANT
2021-12-13 11:07:22
Вот зачем название республики пихать в такие проекты, заранее беспутние. Уже называли "беспроигрышную" спортивную команду "Карелия", кроме позора ничего не было от них.
Александр
2021-12-13 09:56:47
Почем Карелию продавать будете? Напоминает историю про продажу Родины, переименованную в Победу. Какие положительные эмоции ожидаются от использования названия республики? По мне так будет сплошной негатив и "приятные" ассоциации при эксплуатации этого ведра с болтами.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
12.12.2021, 15:27
Зарплату более 200 тыс. рублей в Петрозаводске предлагают не только начальникам
08.12.2021, 15:02
Карелии обещают аномальный холод к концу недели
06.12.2021, 15:29
Ни детского сада, ни памятника
06.12.2021, 15:01
Продажа здания 1903 года постройки в Петрозаводске вызвала ажиотаж среди покупателей
06.12.2021, 07:35
Жители Пятого поселка в Петрозаводске умоляют не ставить забор у железной дороги
09.12.2021, 14:20
Как карельские депутаты обсуждали федеральный законопроект о QR-кодах

Аналитика

10.12.2021 15:57
Обществоведение
«В этом доме сохранился отпечаток Гаскойна» 7
Реставраторы обнаружили в старейшем памятнике деревянной архитектуры Петрозаводска следы уникальных строительных технологий XVIII столетия.
«Коронавирусные» деньги: как будут выплачивать компенсации за ноябрьские каникулы 3
10.12.2021 10:05
Как карельские депутаты обсуждали федеральный законопроект о QR-кодах 29
09.12.2021 14:20
QR-коды, которые раскололи общество 21
08.12.2021 09:11
Ни детского сада, ни памятника 9
06.12.2021 15:29
Вся аналитика

Чтиво

07.12.2021 14:42
Личное мнение
Зима как «катастрофа» 21
Почему борьба со снегопадом в регионе, приравненном к Крайнему Северу, превратилась в ежегодную зимнюю войну?
Офтальмологический центр Карелии осиротел 1
06.12.2021 10:59
Мечта Шуры Балаганова 5
03.12.2021 15:37
архив чтиво

Медиа

Оплата услуг ТГК-1 онлайн и без комиссии
15.11.2021 10:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»