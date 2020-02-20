Планируется увеличение числа льготных автокредитов

По сообщению издания "Ведомости", заложенных сейчас 5 млрд рублей хватит, чтобы простимулировать продажи 50 тыс. машин, по расчетам Минпромторга. Эти деньги могут закончиться к концу марта. Удвоение финансирования до 10 мдрд.рублей позволит резко увеличить количество получателей льготных автокредитов.

Подробнее об этих программах кредитования читайте в интернет-газете "Вести Карелии".