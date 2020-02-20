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Планируется увеличение числа льготных автокредитов

Новости. Общество
09:10, 21 Февраля 2020
фото: © Сергей Карпухин/ТАСС
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Финансирование программы льготного автокредитования в 2020 году планируется увеличить вдвое, что позволит продать больше автомобилей покупателям.

Это следует из правительственных поправок в федеральный бюджет на 2020–2022 годы.

По сообщению издания "Ведомости", заложенных сейчас 5 млрд рублей хватит, чтобы простимулировать продажи 50 тыс. машин, по расчетам Минпромторга. Эти деньги могут закончиться к концу марта.  Удвоение финансирования до 10 мдрд.рублей позволит резко увеличить количество получателей льготных автокредитов.

Подробнее об этих программах кредитования читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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