Планируется увеличение перечня профессий, дающих право получить участок под ИЖС в Карелии

Парламент Карелии приступил к работе над законопроектом о расширении перечня профессий, дающих право сельским жителям бесплатно получить участок для ИЖС.

Согласно проекту, планируется внести изменения в закон "О некоторых вопросах реализации в Республике Карелия пункта 2 статьи 3910 Земельного кодекса Российской Федерации".

Действующим законодательством установлен перечень специальностей, работа по которым, если она является основной, дает право гражданам получать земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, в безвозмездное пользование на срок не более чем шесть лет для индивидуального жилищного строительства.

"Настоящим законопроектом предлагается дополнить указанный перечень специальностью - "Музыкальное образование", - говорится в пояснительной записке к документу.

Кто уже имеет такое право, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".