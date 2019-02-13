Планов по сокращению школ в Медвежьегорске нет, заявили в Заксобрании Карелии

Спикер Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович и первый замминистра образования региона Татьяна Васильева заявили об отсутствии ближайших планов по объединению трех медвежьегорских школ в одно образовательное учреждение.

Об этом Шандалович и Васильева заявили на заседании комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике регионального парламента.

Население Медвежьегорска обеспокоено информацией о вероятности объединения трех медвежьегорских школ в одно образовательное учреждение, что, по оценке местных жителей, привело бы также к последующим сокращениям персонала. Председатель регионального парламента совершил рабочий визит в Медвежьегорск, в рамках которого состоялось обсуждение ситуации с вероятной оптимизацией учебных заведений, сообщают "Вести Карелии".

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