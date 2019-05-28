"Плати пять тысяч, иначе жена узнает о твоих шашнях" – история одного шантажа в Карелии

Беломорский районный суд рассматривает уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в вымогательстве денег.

Как рассказал заместитель карельского транспортного прокурора Николай Вихров, обвиняемый – 26-летний житель Беломорска, который ранее работал на одном из транспортных предприятий, но пару лет назад оттуда уволился и с тех пор официально нигде не работает.

В январе беломорчанин отмечал свой день рождения. Спиртное закончилось. Тогда мужчина решил "развести на деньги" своего бывшего начальника. Под вымышленным именем "ВКонтакте" он отправил директору сообщение, в котором написал: если тот не перешлет ему 5 тысяч рублей, то он сообщит его второй половине "о шашнях мужа с одной из симпатичных подчиненных".

Бывший руководитель решил перевести деньги вымогателю, зная, что жена довольно ревнива и может самым непредсказуемым образом отреагировать на подобное сообщение. Вначале отправил почему-то только один рубль, затем две тысячи. И лишь после обратился с заявлением в полицию.

Личность шантажиста установили быстро. Выяснилось, что все две тысячи рублей он успел потратить. Он написал явку с повинной, а на допросе назвал себя "дураком", у которого "по пьяни родилась такая глупая идея".

По словам Вихрова, действия подозреваемого следствием расценены как вымогательство (статья 163 ч.1 УК). Максимальное наказание за это преступление – до 4 лет лишения свободы.

Злоумышленник возвратил пострадавшему 2 тысячи рублей, признал свою вину, раскаялся и надеется на более мягкий приговор.