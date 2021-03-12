Площадь Кирова в Петрозаводске перекроют для движения автомобилей из-за Масленицы

В воскресенье временно изменится схема движения транспорта на площади Кирова, сообщили в администрации Петрозаводска.

В Петрозаводске 14 марта с 10 до 18 часов будет запрещён въезд на площадь Кирова с проспекта Карла Маркса.

Схема движения изменится в целях повышения безопасности и предупреждения дорожно-транспортных происшествий на время подготовки и проведения массовых мероприятий.

В восресенье там развернётся праздничная программа "Широкая Масленица".

Кроме того, в мэрии напомнили, что до 10 часов 28 марта действует запрет на въезд на площадь Кирова со стороны улицы Правды.

Администрация Петрозаводска просит горожан быть внимательными и руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД, а также заранее планировать пути объезда.

Ранее запретили останавливаться на нескольких улицах в центре Петрозаводска.