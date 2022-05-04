Площадь в центре Петрозаводска закроют для транспорта на два дня

Схема движения изменится в центре города из-за соревнований команд МЧС

Как рассказали в администрации Петрозаводска, 13 и 14 мая в центре города изменится схема движения транспорта. Завтра с 8.00 будет запрещен въезд на площадь Кирова с улицы Правды. На указанном участке будет организована пешеходная зона. Также запретят остановку транспорта на проезжей части вдоль Музыкального театра Карелии. Изменения будут действовать до 18.00 субботы. Временные неудобства связаны с проведением на площади Кирова соревнований команд МЧС.

Администрация Петрозаводска просит горожан быть предельно внимательными и руководствоваться установленными знаками и положениями Правил дорожного движения, а также заранее планировать пути объезда.

Ранее сообщалось, остановку транспорта временно запретят на проспекте в Петрозаводске из-за ярмарки.