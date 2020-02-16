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Плотник получил около двух лет колонии за кражу полсотни тысяч рублей в Карелии

Новости. Криминал
10:26, 17 Февраля 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Виталий Белоусов
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Жителя Муезерского района приговорили к лишению свободы на срок 1 год 10 месяцев в исправительной колонии строгого режима за кражу 54 тысяч рублей, сообщает прокуратура Карелии.

Установлено, что на протяжении длительного времени 43-летний подсудимый, имеющий квалификацию плотника, занимался ремонтом частного дома на территории Лоухского района.

В августе 2019 года мужчина, выпив алкоголь и зная, что хозяин хранит деньги на строительные материалы в сарае на придомовой территории, решил похитить их. Вскрыв дверь в постройку, он украл 54 тысячи рублей и уехал за пределы района.

"После возбуждения уголовного дела злоумышленник был объявлен в розыск и задержан на территории Костомукши. С учетом того, что не чистый на руку работник неоднократно отбывал наказание в виде лишения свободы за аналогичные деяния, до вынесения приговора он содержался под стражей", - сообщили в прокуратуре.

В результате суд согласился с позицией гособвинителя и с учетом наличия отягчающих наказание обстоятельств приговорил рецидивиста к лишению свободы на срок 1 год 10 месяцев в исправительной колонии строгого режима.

Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего о взыскании с осужденного 54 тысяч рублей в возмещение ущерба от преступления.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее наемный работник украл у петрозаводчанки три лопаты и бензопилы.

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