Пловец из Петербурга решил установить новый рекорд и стартовал в Карелии (ВИДЕО)

Петербуржец устанавливает новый рекорд России – 75 километров вплавь по Ладоге с коротким отдыхом на Валааме.

В 8.20 утра 27 июля пловец стартовал из Сортавалы в Карелии. С катера его страхуют друзья и врач, сообщает издание 47news.

Мужчина рассчитал скорость – 3 км в час. На Валааме он отдохнет часа три. Далее, если позволит сопровождающий его медик, он поплывет к городу Питкяранта. Это еще 35 километров. Второй этап спортсмен хочет пройти быстрее.

Если все сложится успешно, то финиш намечен после 8.00 28 июля.