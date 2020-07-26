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Пловец из Петербурга решил установить новый рекорд и стартовал в Карелии (ВИДЕО)

Новости. Общество
09:32, 27 Июля 2020
фото: © кадр из видео
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Петербуржец устанавливает новый рекорд России – 75 километров вплавь по Ладоге с коротким отдыхом на Валааме.

В 8.20 утра 27 июля пловец стартовал из Сортавалы в Карелии. С катера его страхуют друзья и врач, сообщает издание 47news.

Мужчина рассчитал скорость – 3 км в час. На Валааме он отдохнет часа три. Далее, если позволит сопровождающий его медик, он поплывет к городу Питкяранта. Это еще 35 километров. Второй этап спортсмен хочет пройти быстрее.

Если все сложится успешно, то финиш намечен после 8.00 28 июля. 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Злой
2020-07-27 11:07:25
Так он в ластах!?!?
Или ошибаюсь,но всё равно чокнутый и молодец!
кир
2020-07-27 10:25:09
Пофиг. Это его личное и опасное дело. Другим не подходит.
German
2020-07-27 09:51:46
Позитивная заметка .
Гость
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