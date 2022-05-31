Пловцы из Карелии завоевали четыре медали на всероссийских соревнованиях «Парафест»

Иулитта Пушкарская и Михаил Политов достойно представили республику на всероссийском фестивале.

Как рассказали в Минспорта Карелии, на прошедшем в Москве 24 и 25 мая традиционном фестивали паралимпийского спорта «Парафест» среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата карельские спортсмены достойно представили регион.

Воспитанники Республиканской спортивной школы олимпийского резерва отстаивали честь Карелии в плавании.

Две серебряные медали на дистанциях 50 и 100 метров брассом завоевала Иулитта Пушкарская. Она же отметилась на дистанции 50 метров вольным стилем, завоевав третье место.

Еще одну «бронзу» в актив карельской команды взял Михаил Политов на дистанции 100 метров.

Ранее юные тхэквондисты Петрозаводска завоевали сразу 19 медалей на соревнованиях в Псковской области.