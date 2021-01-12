Пневмония унесла жизни еще двух пожилых мужчин в Карелии

Число смертей от внебольничной пневмонии увеличилось до 106.

За минувшие сутки от внебольничной пневмонии умерли два 71-летних мужчины, с сопутствующей соматической патологией, тесты на COVID-19 отрицательные. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

С начала пандемии от пневмонии скончались уже 106 человек.

За сутки 36 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии. Начиная с 1 апреля, с этим диагнозом больницы попали 4044 пациента.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Сутками ранее 30 человек были госпитализированы с пневмонией в Карелии.