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Новости. Общество
17:56, 17 Ноября 2018
фото: Николая Смирнова

"По логике чиновников День республики можно устроить на два месяца позже, если хозяева не успели подготовиться"

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День республики в 2019 году будет отмечаться не 8 июня, а 24 августа.

"Скажите, вы можете себе представить, чтобы правительство Карелии перенесло празднование Дня России на два с половиной месяца из-за того, что в Петрозаводске не успели к главному государственному празднику страны залатать дыры на разбитых после зимы дорогах? Или что в республике стали отмечать Новый год в конце января, потому что в декабре не выпал снег? Или что 8 марта карельские чиновники приурочили к майским выходным, потому что ранней весной на севере бывают крепкие морозы?

Думаю, что ответ очевиден. Но почему же тогда нынешнее руководство Карелии позволяет себе совершенно вольно обращаться с празднованием Дня Республики, который был учрежден в память о вполне конкретном историческом событии, хотя и вызывающем немало политических трактовок? В уходящем году торжества по случаю главного государственного праздника республики перенесли с 8 июня на 7 июля, а в следующем карельские чиновники собираются отмечать его ... 24 августа! На два с половиной месяца позже исторической даты!" 

Подробнее - в материале Валерия Поташова.  

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Комментарии

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Изя
2018-11-17 18:10:57
Ввиду катастрофического положения дел в республике с экономикой , соцсферой , медициной и руковод . кадрами есть предложение празднование ограничить проведением торжественного собрания чиновников в правительстве , а сэкономленные деньги отдать пенсионерам и малоимущим .
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