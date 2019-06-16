По Петрозаводску проедут танки

Боевая техника, авиация и военнослужащие Западного военного округа завершили передислокацию в Петрозаводск для участия в военном параде в ознаменование 75-й годовщины освобождения Карелии от финской оккупации.

В настоящее время военнослужащие размещены на базе соединений и воинских частей ЗВО, дислоцированных в Петрозаводске. Участники парада приступили к отработке строевой слаженности в составе пеших подразделений, а также расчётов и экипажей бронетехники, самолётов и вертолётов, сообщается на сайте телеканала "Звезда".

В военном параде в Петрозаводске 29 июня примут участие более 500 военнослужащих Западного военного округа, представителей региональных силовых ведомств, воспитанников петрозаводского президентского кадетского училища и юнармейцев.

Механизированную колонну возглавит танк Т-34, за ним пройдут боевые автомобили УАЗ" и "Тигр", танки Т-72Б-3, реактивные системы залпового огня "Град". Воздушная часть парада будет представлена вертолётами Ми-8, Ми-28, истребителями МиГ-31БМ и Су-35.

Петрозаводск был освобождён в ходе Свирско-Петрозаводской операции 28-29 июня 1944 года. В городе находилось несколько концентрационных лагерей, в которых содержались мирные жители, отступая, противник разрушил большое количество объектов инфраструктуры и заминировал местность.