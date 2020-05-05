Побывать на острове Кижи в Карелии теперь можно онлайн

Остров Кижи доступен в любой момент из любой точки земного шара, где есть подключение к Интернету, сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

"Интерактивные сферические панорамы, отснятые в конце марта замечательным фотохудожником Игорем Георгиевским, позволят вам в полной мере насладиться самыми известными видами заповедного острова. Эффект присутствия усилит аудиогид, который не только снабдит вас основной информацией о кижских памятниках, но и создаст аутентичный звуковой фон для каждой из точек обзора. Более того, виртуально вы сможете попасть туда, куда экскурсии обычно не водят и где никогда не бывало большинство сотрудников музея, а именно – в интерьер ветряной мельницы Биканина из деревни Волкостров", – рассказали в пресс-службе "Кижи".

Панорамы доступны как с персональных компьютеров, так и с мобильных устройств – ссылка.