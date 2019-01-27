Почему СМИ рьяно занялись "курильским вопросом"

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Как "курильский консенсус" помог российской власти выпустить из общества пар, рассуждает Валерий Поташов.
По многим российским городам – от бывшего Тоехары (Южно-Сахалинска) до бывшего Кенигсберга (Калининграда) – прокатилась волна митингов против передачи Японии Курильских островов.
Протестная волна была приурочена к предстоящему визиту в Россию премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который, как утверждают японские СМИ, готов заключить между двумя странами мирный договор.
"Курильский консенсус", считает журналист, был основной целью очередной патриотической кампании, развернутой в России вокруг ее территориальных споров с соседями.
Обсуждение "курильского вопроса" даже вытеснило в СМИ и социальных сетях магнитогорскую трагедию.
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