Почему СМИ рьяно занялись "курильским вопросом"

Как "курильский консенсус" помог российской власти выпустить из общества пар, рассуждает Валерий Поташов.

По многим российским городам – от бывшего Тоехары (Южно-Сахалинска) до бывшего Кенигсберга (Калининграда) – прокатилась волна митингов против передачи Японии Курильских островов.

Протестная волна была приурочена к предстоящему визиту в Россию премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который, как утверждают японские СМИ, готов заключить между двумя странами мирный договор.

"Курильский консенсус", считает журналист, был основной целью очередной патриотической кампании, развернутой в России вокруг ее территориальных споров с соседями.

Обсуждение "курильского вопроса" даже вытеснило в СМИ и социальных сетях магнитогорскую трагедию.

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