Почему советский Петрозаводск выглядел чище

Почему в советские годы Петрозаводск был чистым, зеленым и красивым.

Тогдашний Петрозаводск был поменьше, потише, поскромнее нынешнего. С тех пор у нас появилось много нового (качество новинок и материалов - отдельная тема). Старый добрый Петрозаводск был, как мне кажется, чище и ухоженнее нынешнего. «По газонам не ходить!» - слоган того времени. И в большинстве не ходили, а тех, кто ходил, порицали и наказывали. Кто бы сейчас расставил в Петрозаводске таблички: «На газонах не парковаться!» и добился, чтобы не парковались.

Снег ли, листопад ли - дворник с раннего утра был во дворе: подметает листву или сгребает снег. Во дворе дворник, в подъезде уборщица. Скромно, но конкретно. Сейчас - клининговые компании, клининг-менеджеры на аутсорсинге, «летучие голландцы» клининга. А раньше, в доперестроечном социализме, дворник с метлой и лопатой, уборщица с ведром. В каждом доме и каждом дворе. За дворником был закреплен свой участок работы, своя территория, и не было «мертвых зон», например, междворовых территорий, за уборку которых, вроде, никто не отвечает: до угла прибрано, за углом беспорядок.

Подробности - в тексте Армаса Машина.