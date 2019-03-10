Почему священнику Ивану Петунову ужесточили режим наказания

Как рассказала представитель администрации колонии-поселения №9, 38-летний Петунов является злостным нарушителем порядка.

Напомним, священник храма Пантелеимона Иван Петунов в декабре 2015 года пьяным насмерть сбил 53-летнюю Марию Жулябину, переходившую дорогу по "зебре". Перед этим он повредил два автомобиля, в одном из которых пострадала женщина, и скрылся с места происшествия, в связи с чем Петунова лишили водительских прав на два года и три месяца.

С начала 2019 года у священника было два выговора, а в конце февраля он помещался в ШИЗО на семь суток за отказ от отбывания наказания.

Один из выговоров в 2018 году Петунов получил за то, что выразился во время помывки жаргонными словами в отношении неопределённого круга лиц, а на сделанное замечание стал пререкаться с сотрудниками колонии, обращаясь к ним на ты.

Как следует из материалов колонии, во время помывки священник сказал, что "здесь петушиный напор и <нецензурная брань> ничего не помыть". Другие осужденные подтвердили данный факт.

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