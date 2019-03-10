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Новости. Общество
11:45, 10 Марта 2019
фото: "Столица на Онего"

Почему священнику Ивану Петунову ужесточили режим наказания

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Как рассказала представитель администрации колонии-поселения №9, 38-летний Петунов является злостным нарушителем порядка.

Напомним, священник храма Пантелеимона Иван Петунов в декабре 2015 года пьяным насмерть сбил 53-летнюю Марию Жулябину, переходившую дорогу по "зебре". Перед этим он повредил два автомобиля, в одном из которых пострадала женщина, и скрылся с места происшествия, в связи с чем Петунова лишили водительских прав на два года и три месяца.

С начала 2019  года у священника было два выговора, а в конце февраля он помещался в ШИЗО на семь суток за отказ от отбывания наказания.

Один из выговоров в 2018 году Петунов получил за то, что выразился во время помывки жаргонными словами в отношении неопределённого круга лиц, а на сделанное замечание стал пререкаться с сотрудниками колонии, обращаясь к ним на ты. 

Как следует из материалов колонии, во время помывки священник сказал, что "здесь петушиный напор и <нецензурная брань> ничего не помыть". Другие осужденные подтвердили данный факт.

Полный текс читайте здесь. 

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Комментарии

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Ванёк
2019-03-10 12:35:36
ДАА УЖЖ , сдулась газета совсем . Читать уже совсем нечего . Превратилась в бульварную газетёнку , с полукриминальными персонажами , со слабыми экспертами и политологами , без собственных воззрений на происходящие процессы в стране и регионе .
andruh
2019-03-10 12:30:15
И хватит его уже священником называть..
Paco
2019-03-10 12:02:06
Прощай, Столица! Задолбала ты меня своим Петуновым, что ни день, то свежие потроха... Целуйтесь с ним в десны без меня...
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