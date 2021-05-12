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«Почему у нас второй год умирают от COVID-19 по три человека в сутки?»

Новости. Общество
10:26, 13 Мая 2021
фото: © Александр Гнетнев / Столица на Онего
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Заслуженный врач республики Александр Гаврилов удивлен цифрами карельской официальной статистики, которые регулярно фиксируют примерно одинаковое число жертв коронавируса.

«Кто может назвать, например, каковы особенности карельской региональной эпидемии? Кто сможет ответить на вопрос, почему у нас уже второй год изо дня в день умирают от COVID-19 по три человека в сутки? Не четыре, пять, а только три! Как можно объяснить значительный рост регистрации внебольничной пневмонии, изменение ее сезонности, повышение летальности? На каком научном основании лицам старшего возраста было запрещено свободно посещать общественные объекты, в то время как другие возрастные группы могли это делать? При этом наукой установлено: вирус распространяется среди всех», — заявил Александр Гаврилов.

Полный текст интервью с заслуженным врачом республики Александром Гавриловым читайте далее.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2021-05-13 12:25:56
Отчеты пишут чиновники, для чиновников. Специалисты своими заключениями им только мешают.
Дима
2021-05-13 11:32:18
А чему удивляться? Разнарядка сверху на 3 человека есть - её и пишут.
театральный критик
2021-05-13 11:18:04
Очередная макулатура. Пометил как спам
кир
2021-05-13 10:35:36
Где смута, там и Поташов. А ну его, - сказал кот. Пусть едет в Баренц-регион.
Гость
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