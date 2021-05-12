«Почему у нас второй год умирают от COVID-19 по три человека в сутки?»

Заслуженный врач республики Александр Гаврилов удивлен цифрами карельской официальной статистики, которые регулярно фиксируют примерно одинаковое число жертв коронавируса.

«Кто может назвать, например, каковы особенности карельской региональной эпидемии? Кто сможет ответить на вопрос, почему у нас уже второй год изо дня в день умирают от COVID-19 по три человека в сутки? Не четыре, пять, а только три! Как можно объяснить значительный рост регистрации внебольничной пневмонии, изменение ее сезонности, повышение летальности? На каком научном основании лицам старшего возраста было запрещено свободно посещать общественные объекты, в то время как другие возрастные группы могли это делать? При этом наукой установлено: вирус распространяется среди всех», — заявил Александр Гаврилов.

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