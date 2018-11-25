Почему у власти нет денег на окна в карельских школах?

Региональные власти предлагают народу скинуться на ремонт образовательных учреждений Карелии.

Когда первые лица Карелии предлагают жителям республики, где каждый шестой находится за чертой бедности, скинуться на установку новых окон в общеобразовательных учреждениях, это напоминает "добровольно-принудительные" сборы на "ремонт класса" или "в фонд школы", с которыми, думаю, сталкивался каждый родитель еще с советских времен.

Причем, просьбы школьной администрации о финансовой помощи хотя бы объяснимы – кому из педагогов не хотелось бы учить детей в теплых классах, оборудованных современными компьютерной техникой и приборами, а во многих образовательных учреждениях Карелии нет денег даже на нормальную уборную. Но призыв выступить спонсорами своих школ, который адресовало выпускникам руководство республики, выглядит, по меньшей мере, странно.

Читайте материал Валерия Поташова далее.