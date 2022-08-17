Почему в Петрозаводске взлетели цены на такси: 300 рублей по району

Жители столицы Карелии возмущены тем, как подорожали поездки в «Яндекс.Такси», но УФАС не видит в этом никаких нарушений.

Поездка на «Яндекс. Такси» по короткому маршруту в границах одного района Петрозаводска колеблется в цене в пределах 300 рублей. Клиентов возмущают взлетевшие цены на сервис агрегатора такси. Они считают, что «Яндекс.Такси» «захватило» рынок перевозок и с позиции монополиста навязывает максимально жесткие условия клиентам. Горожане считают, что антимонопольщики должны вмешаться в ситуацию.

Михаил Пименов работает в «Яндекс.Такси» и ведет популярный youtube-канал «Такси Угарает». Он объясняет, что агрегатор выставляет стоимость, исходя из спроса и погодных условий. Поэтому поездки в дождь, в метель, в ночное время выгодны водителям, но клиентам обходятся дороже. Цены «взлетают» и в периоды нехватки машин.

При этом клиентов раздражает именно излишняя гибкость в формировании стоимости поездок агрегатором. Пассажиры «Яндекса» считают, что цены искусственно «задраны», несмотря на малые расстояния передвижений по компактному Петрозаводску.

«Что за прогрессивная шкала образования цены, что за бред? Где ещё, кроме „Яндекс. Такси“, в обыденной человеческой жизни вы видели подобное? Может, тогда начнём жить по такой системе в принципе? Тогда утром одного дня ваш хлеб в магазине будет стоить 50 рублей, а вечером, когда все идут с работы, все 200», — пишут в соцсети.

Что по поводу гибкого ценообразования в сфере услуг такси-перевозок ответили в УФАС, читайте материале Александра Гнетнева «Почему «взбесились» цены на такси в Петрозаводске».