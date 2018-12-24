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Новости. Общество
16:05, 24 Декабря 2018
фото: Виталий Голубев

Почему замглавы Минстроя Карелии уволился через 2 месяца после назначения

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В пятницу 21 декабря заместитель министра строительства, ЖКХ и энергетики республики Павел Пребышевский работал в этой должности последний день.

В минувшем октябре в министерстве строительства, ЖКХ и энергетики появилась вакансия замминистра по вопросам энергетики. Глава ведомства Олег Ермолаев выбрал Павла Пребышевского.

В министерстве рассказали, что Павел Пребышевский "отказался подписать определенные документы, которые ему навязывали". В результате его поставили перед выбором – или подпись или увольнение по собственному желанию.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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Мизантроп
2018-12-24 16:44:39
Премьер-министр Дмитрий Медведев освободил от должности руководителя Росстата Александра Суринова. Распоряжение об этом опубликовано на сайте правительства. Решение принято по просьбе самого Суринова, отмечается в документе.
ни фига себе
2018-12-24 16:21:35
......что тут и не ясно , нормальный специалист не смог работать с не профессионалами . А характер оказался слабенький , не устоял перед прессингом " приставов-кадровиков ".
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