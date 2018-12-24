Почему замглавы Минстроя Карелии уволился через 2 месяца после назначения

В пятницу 21 декабря заместитель министра строительства, ЖКХ и энергетики республики Павел Пребышевский работал в этой должности последний день.

В минувшем октябре в министерстве строительства, ЖКХ и энергетики появилась вакансия замминистра по вопросам энергетики. Глава ведомства Олег Ермолаев выбрал Павла Пребышевского.

В министерстве рассказали, что Павел Пребышевский "отказался подписать определенные документы, которые ему навязывали". В результате его поставили перед выбором – или подпись или увольнение по собственному желанию.

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