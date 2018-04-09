Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
11:43, 09 Апреля 2018

Почта России отказывается от бумажных извещений

По теме

Мэрия Петрозаводска согласовала проведение митинга строителям перинатального центра
09.04.18 12:20
В школах и детских садах Карелии продолжается карантин по ОРВИ и гриппу
09.04.18 12:15
В Карелии выросло число иностранных работников
09.04.18 11:18
Все новости
Загрузка...

В России утверждены поправки в Правила оказания услуг почтовой связи.

С сегодняшнего дня вступает в силу новая редакция Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденная приказом Минкомсвязи РФ, сообщили в пресс-службе организации. В документе официально закрепляется возможность отказа клиента от получения бумажных извещений. Пользователь услуг почтовой связи сможет использовать альтернативные способы оповещения о поступлении в его адрес отправлений, например, через sms, push-уведомления в мобильном приложении или по e-mail.

Закреплена возможность выдачи почтового отправления без предъявления получателем удостоверения личности и заполнения типового извещения. При этом альтернативные способы идентификации клиентов будут использоваться наряду с существующим. Уже сейчас во всех отделениях Почты России в Москве и Московской области клиенты могут получить отправления, не требующие оплаты, с помощью простой электронной подписи. Это позволяет сократить в 5 раз сроки выдачи почты и отказаться от необходимости заполнения бумажных извещений. Сервис предоставляется бесплатно на основании заполненной в почтовом отделении регистрационной формы. В ней указываются паспортные данные и номер мобильного телефона клиента. При передаче заявления оператору потребителю необходимо предъявить паспорт для подтверждения личности.

После однократного оформления этого документа клиенту больше не придется заполнять бумажные извещения. Теперь при получении посылки клиенту необходимо назвать оператору свой номер телефона или трекинг номер отправления. И ему придет SMS-сообщение с кодом подтверждения, которое получателю будет необходимо назвать оператору почтового отделения для получения отправления.

С 9 апреля сокращается до 15 дней срок хранения посылок в отделениях почтовой связи. Срок хранения почтовых переводов и письменной корреспонденции, к которой также относятся международные мелкие пакеты, остается прежним – 30 календарных дней.

В новой редакции Правил оказания услуг почтовой связи впервые в законодательстве РФ упоминаются автоматизированные пункты почтовой связи. Они позволят клиентам самостоятельно получать и отправлять почтовые отправления без взаимодействия с почтовыми сотрудниками.

По теме

Мэрия Петрозаводска согласовала проведение митинга строителям перинатального центра
09.04.18 12:20
В школах и детских садах Карелии продолжается карантин по ОРВИ и гриппу
09.04.18 12:15
В Карелии выросло число иностранных работников
09.04.18 11:18
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.04.2018, 06:40
На Карелию надвигается очередной снегопад
05.04.2018, 10:41
Он переформатировался и никуда не делся
05.04.2018, 11:30
СРОЧНО: В Петрозаводске ребенок выпал из окна квартиры на 8-м этаже
05.04.2018, 17:13
Геннадий Боднарчук прокомментировал приговор Юрию Дмитриеву
05.04.2018, 16:43
Суд оправдал Юрия Дмитриева
05.04.2018, 14:31
Стало известно о состоянии мальчика, упавшего в Петрозаводске с 8-го этажа

Аналитика

Сегодня 09:40
Политкухня
Эхо внешней политики России добирается до Карелии 7
Санкции Запада против российских бизнесменов могут в конце концов затронуть непосредственно Карелию.
"Весь поселок за тебя, Эдуард"
05.04.2018 10:12
Руководитель "со стройки"
04.04.2018 14:05
Под Петрозаводском появится новый спортивно-развлекательный комплекс 11
28.03.2018 16:05
Жители Карелии скорбят вместе с Кемерово 3
28.03.2018 12:47
Вся аналитика

Медиа

Программа "Заживём" от ТНТ-Онего
06.04.2018 13:21
все фото и видео

Опрос

Почему в Петрозаводске асфальт сходит с дорог вместе со снегом?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»