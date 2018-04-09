Почта России отказывается от бумажных извещений

В России утверждены поправки в Правила оказания услуг почтовой связи.

С сегодняшнего дня вступает в силу новая редакция Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденная приказом Минкомсвязи РФ, сообщили в пресс-службе организации. В документе официально закрепляется возможность отказа клиента от получения бумажных извещений. Пользователь услуг почтовой связи сможет использовать альтернативные способы оповещения о поступлении в его адрес отправлений, например, через sms, push-уведомления в мобильном приложении или по e-mail.

Закреплена возможность выдачи почтового отправления без предъявления получателем удостоверения личности и заполнения типового извещения. При этом альтернативные способы идентификации клиентов будут использоваться наряду с существующим. Уже сейчас во всех отделениях Почты России в Москве и Московской области клиенты могут получить отправления, не требующие оплаты, с помощью простой электронной подписи. Это позволяет сократить в 5 раз сроки выдачи почты и отказаться от необходимости заполнения бумажных извещений. Сервис предоставляется бесплатно на основании заполненной в почтовом отделении регистрационной формы. В ней указываются паспортные данные и номер мобильного телефона клиента. При передаче заявления оператору потребителю необходимо предъявить паспорт для подтверждения личности.

После однократного оформления этого документа клиенту больше не придется заполнять бумажные извещения. Теперь при получении посылки клиенту необходимо назвать оператору свой номер телефона или трекинг номер отправления. И ему придет SMS-сообщение с кодом подтверждения, которое получателю будет необходимо назвать оператору почтового отделения для получения отправления.

С 9 апреля сокращается до 15 дней срок хранения посылок в отделениях почтовой связи. Срок хранения почтовых переводов и письменной корреспонденции, к которой также относятся международные мелкие пакеты, остается прежним – 30 календарных дней.

В новой редакции Правил оказания услуг почтовой связи впервые в законодательстве РФ упоминаются автоматизированные пункты почтовой связи. Они позволят клиентам самостоятельно получать и отправлять почтовые отправления без взаимодействия с почтовыми сотрудниками.