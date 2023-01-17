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Почти 17 миллионов долгов выплатили работникам Карелии после вмешательства прокуратуры

Новости. Общество
11:03, 27 Января 2023
фото: © ИТАР-ТАСС / Александр Рюмин

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В прокуратуре Карелии подвели итоги 2022 года.

В прокуратуре Карелии состоялось расширенное заседание коллегии, на котором были подведены итоги работы ведомства за 2022 год.

За год прокуратура выявила более 24 тысяч нарушений закона и приняла меры для их устранения.

В числе приоритетов было соблюдение трудовых прав. Так, благодаря прокурорскому вмешательству за 2022 год выплачены долги по оплате труда на сумму свыше 17 млн рублей более чем перед 300 работниками. Также существенно снизился уровень безработицы в республике, с 1,9% до 1,4%.

Благодаря работе прокуратуры активизировалась и деятельность налоговых органов по наложению ареста на имущество организаций-должников. В общей сложности арестовано было имущество на сумму более 306 миллионов рублей.

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