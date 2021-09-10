Почти 20 тысяч человек заразились коронавирусом в России за последние сутки

Всего в стране за время пандемии было зарегистрировано более 7 миллионов случаев коронавирусной инфекции, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За сутки в России выявлено 19 594 случая COVID-19 в 85 регионах, из них 1 611 (8,2%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 7 214 520 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 6 452 398.

За прошедшие сутки выздоровели 17 326 человек.

За сутки было зарегистрировано 794 летальных исхода. Число смертей от коронавируса, таким образом, увеличилось до 195 835.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 185,1 миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 462 тысячи тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 16 сентября остаются 1 122 531 человек.

Напомним, за сутки коронавирус был выявлен у 157 жителей Карелии, зарегистрировано три летальных исхода.