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Почти 40 выпускников меколледжей и вузов пришли на работу в медучреждения Карелии

Новости. Общество
11:43, 08 Октября 2022

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Глава Минздрава Карелии рассказал о работе по привлечению кадров в медицинские организации.

На своей странице министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков сообщил, что Минздрав республики проводит огромную работу по привлечению кадров в медицинские организации. В рамках ведомственной целевой программы активно проводится работу по заключению целевых договоров.

«Например, в 2022 году в медицинских учебных заведениях закончили обучение по целевому договору 57 человек. 20 из них решили продолжить обучение на следующем образовательном уровне – в ординатуре. 37 выпускников-целевиков трудоустроились на работу в медицинские организации Карелии, из них в районные больницы, в том числе на ФАПы и в амбулатории, - 23 специалиста. Это стоматологи, акушеры-гинекологи, кардиологи, неврологи, офтальмологи, участковые терапевты, медицинские сёстры и фельдшеры», - рассказал Михаил Охлопков.

Александра Никонова окончила наш медицинский колледж. По словам Александры Александровны, о медицине она задумалась ещё в пятом классе. Прошла по конкурсу в медицинский колледж по специальности «Сестринское дело» по целевому договору. Ей было обеспечено место прохождения практики и трудоустройства. На протяжении всего периода учёбы она получала материальную поддержку в виде дополнительной стипендии. Преддипломную практику проходила в хирургическом отделении Кондопожской ЦРБ, уже тогда определилась с местом работы. В настоящее время Александра Александровна работает палатной медицинской сестрой в этом отделении. В ближайшее время направим её на профессиональную переподготовку по специальности «Операционное дело». Она мечтала принимать участие в операциях, и вот её мечты в ближайшее время реализуются.

Участковый терапевт Сегежской ЦРБ, выпускник специалитета мединститута ПетрГУ, Яна Куга также обучалась по целевому договору. Яна Владимировна отличается педантичным подходом к работе, целеустремлённостью и высокой активностью.

А в Суоярвскую ЦРБ трудоустроилась супружеская пара - Цветковы: Олег Викторович (невролог) и Екатерина Петровна (офтальмолог). Они познакомились в мединституте и поняли, что у них один не только профессиональный, но и жизненный путь. Екатерина из Петрозаводска поехала работать на родину супруга в Суоярви.

По-прежнему в Карелию приезжают специалисты из других регионов.
Например, уже больше месяца в Пудожской ЦРБ работают эндокринолог Анастасия Макеева и фельдшер Динара Султанова.
Анастасия Владимировна приехала к нам из Башкирии. Окончила лечебный факультет Башкирского государственного медицинского университета, потом поступила в Первый Санкт-Петербургский медицинский университет в ординатуру по специальности «Эндокринология».

Динара Фаизовна родилась и выросла в селе Щучанка Курганской области, школьные годы провела в Челябинске, после школы поступила там же в медицинский колледж, закончила его в 2010 году. Также Динара Фаизовна получила высшее образование в Уральском государственном университете физической культуры.

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков пожелал коллегам профессиональных успехов.

Минздрав напоминает, что для заключения целевого договора необходимо обратиться в медицинские организации или в Министерство здравоохранения Карелии, тел. 44 -52 -20 – (добавочный-132).

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