18:00, 10 Сентября 2019
Почти 6 тысяч человек в Карелии отказались платить назначенные полицией штрафы
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МВД Карелии отчиталось о работе по взысканию наложенных административных штрафов.
По информации МВД, опубликованной на сайте ведомства, за 8 месяцев сотрудники полиции выписали административных штрафов на 7 миллионов рублей (без учета ГИБДД и миграционного управления).
За это же время было составлено 5,9 тысячи протоколов за невыплату назначенных штрафов. Из них 3,5 тысячи нарушителей были привлечены к административному аресту на срок от 1 до 10 суток, 466 человек приговорены к обязательным работам. Остальные были оштрафованы на общую сумму 9 миллионов рублей.
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