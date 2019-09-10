Почти 6 тысяч человек в Карелии отказались платить назначенные полицией штрафы

МВД Карелии отчиталось о работе по взысканию наложенных административных штрафов.

По информации МВД, опубликованной на сайте ведомства, за 8 месяцев сотрудники полиции выписали административных штрафов на 7 миллионов рублей (без учета ГИБДД и миграционного управления).

За это же время было составлено 5,9 тысячи протоколов за невыплату назначенных штрафов. Из них 3,5 тысячи нарушителей были привлечены к административному аресту на срок от 1 до 10 суток, 466 человек приговорены к обязательным работам. Остальные были оштрафованы на общую сумму 9 миллионов рублей.