Под Петрозаводском ликвидируют несанкционированную свалку

Суд постановил ликвидировать незаконную свалку возле деревни Ялгуба, сообщили в местной судебной инстанции.

Минприроды Карелии обратилось в Прионежский районный суд с требованиями к Администрации Прионежского района о ликвидации несанкционированной свалки. Находящаяся возле деревни Ялгуба в районе дороги на Суйсарь свалка отходов была обнаружена в ходе проверки по обращению гражданина.

Суд удовлетворил иск Минприроды и постановил администрации Прионежского района ликвидировать несанкционированную свалку площадью 6800 кв. метров возле деревни Ялгуба в Заозерском сельском поселении.

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