Под Петрозаводском пьяный мужчина до смерти запинал жителя поселка

В поселке Деревянка Прионежского района произошло жестокое убийство, сообщили в карельском Следкоме.

По версии следствия, в конце октября 2020 года 34-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения, находясь в поселке Деревянка Прионежского района, в ходе ссоры с местным жителем избил его руками и ногами. От полученных побоев потерпевший скончался на месте происшествия.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.