Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Криминал
12:39, 26 Февраля 2019
фото: © ТАСС / Александр Алпаткин

Под Петрозаводском подростки украли у женщины кастрюлю с супом

Загрузка...

На станции Шуйской пьяные подростки выбили входную дверь и обокрали женщину, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Прионежского района обратилась 40-летняя жительница станции Шуйская. Она сообщила, что из ее квартиры похищены ноутбук, термопот и кастрюля с супом.

Сотрудники полиции установили подозреваемых, двух жителей соседнего поселка 17-ти и 16-ти лет. Они ночью решили навестить своего знакомого, сына заявительницы.

По версии следствия, пьяные подростки ногами выбили входную дверь, зашли в комнату сына потерпевшей, но его там не оказалось. Тогда подростки похитили ноутбук и термопот. Уже на выходе из квартиры граждане решили прихватить с собой кастрюлю с супом, так как им захотелось перекусить.

Впоследствии молодые люди спрятали имущество неподалеку, чтобы в дальнейшем перепродать. Это им не удалось, так как их установила полиция, а тайник кто-то нашел и все забрал.

На подозреваемых завели уголовное дело. Они находятся под подпиской о невыезде.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.02.2019, 13:57
ФОТО: Новый гипермаркет открылся в Петрозаводске
24.02.2019, 08:45
Стало известно, кто погиб в страшном ДТП под Крошнозеро
23.02.2019, 12:07
ФОТО: В страшном ДТП на трассе в Карелии погибли двое взрослых и один ребенок
24.02.2019, 16:12
Родные погибших в страшном ДТП под Крошнозеро сообщили о дате похорон
19.02.2019, 13:54
"Не дай бог взрыв…"
19.02.2019, 11:29
ВИДЕО: Появились кадры с места страшной аварии в Карелии, где машину разорвало на части

Аналитика

Сегодня 10:06
Обществоведение
"ТехРент" работает в районах 1
С апреля 2018 года компания "ТехРент", занимающаяся обслуживанием дорог в Петрозаводске, взяла под свой контроль шесть районов Карелии.
Чичин во взятках не признается 4
25.02.2019 10:43
Новый социализм 20
20.02.2019 15:05
"Не дай бог взрыв…" 3
19.02.2019 13:54
"Зарядка" на будущее 5
19.02.2019 13:24
Вся аналитика

Чтиво

25.02.2019 13:30
Личное мнение
Трофеи вместо дорог и школ 4
Жителям Карелии покажут военный металлолом из Сирии.
Деньги не на ветер 2
25.02.2019 12:36
"Было бы здорово, чтобы книга вышла вместе со стелой" 9
22.02.2019 13:49
Журналист стал "угрозой национальной безопасности"
21.02.2019 12:21
архив чтиво

Медиа

Полумарафон Lumi Karjala 2019
25.02.2019 12:07
все фото и видео

Опрос

Должны ли самовыдвиженцы участвовать в выборах главы Карелии?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»