Под Петрозаводском подростки украли у женщины кастрюлю с супом

На станции Шуйской пьяные подростки выбили входную дверь и обокрали женщину, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Прионежского района обратилась 40-летняя жительница станции Шуйская. Она сообщила, что из ее квартиры похищены ноутбук, термопот и кастрюля с супом.

Сотрудники полиции установили подозреваемых, двух жителей соседнего поселка 17-ти и 16-ти лет. Они ночью решили навестить своего знакомого, сына заявительницы.

По версии следствия, пьяные подростки ногами выбили входную дверь, зашли в комнату сына потерпевшей, но его там не оказалось. Тогда подростки похитили ноутбук и термопот. Уже на выходе из квартиры граждане решили прихватить с собой кастрюлю с супом, так как им захотелось перекусить.

Впоследствии молодые люди спрятали имущество неподалеку, чтобы в дальнейшем перепродать. Это им не удалось, так как их установила полиция, а тайник кто-то нашел и все забрал.

На подозреваемых завели уголовное дело. Они находятся под подпиской о невыезде.